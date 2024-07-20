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10:27, 20 июля 2024Силовые структуры

Москвичку арестовали за татуировку с нацистской символикой

56-летнюю москвичку арестовали за татуировку с нацистской символикой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Москвичку Светлану (фамилия неизвестна) арестовали за татуировку с нацистской символикой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, на женщину пожаловались пассажиры электрички, которые находились с ней в одном вагоне. Россияне увидели, что на лопатке у нее была набита бабочка с нацистскими элементами на крыльях, на спине — герб Украины, а на предплечье — флаг. При этом Светлана была в открытой одежде, которая демонстрировала рисунки на ее теле.

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Отмечается, что в отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». По словам россиянки, данные тату она делала в Москве и Белгороде. На данный момент она находится под арестом.

Ранее в июле российского музыканта арестовали за демонстрацию нацистской символики. Согласно материалам дела, видеозапись, в которой демонстрируется запрещенная символика, была размещена в открытом доступе.

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      Екатерина Ештокина
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