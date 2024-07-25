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14:01, 25 июля 2024Путешествия

Десятки россиян оказались заблокированы в аэропорту из-за шторма

Туристы из Екатеринбурга застряли на ночь в аэропорту Сочи из-за шторма

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Десятки туристов из Екатеринбурга оказались заблокированы в аэропорту Сочи из-за шторма. Об этом пишет Ura.ru.

Отмечается, что пассажиры «Уральских авиалиний» застряли на ночь в авиагавани популярного курортного города. Самолет россиян должен был вылететь в среду, 24 июля, в 23:05, но в итоге рейс состоялся только рано утром в четверг, 25 июля.

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В общей сложности полет переносили три раза. Собеседник издания рассказал, что некоторые туристы не выдерживали и ложились спать прямо в здании воздушной гавани. «Они уже не знали, как лечь поудобнее», — добавил он.

Ранее «Уральские авиалинии» объявили о массовой задержке рейсов из Сочи. Из-за неблагоприятных погодных явлений переносились вылеты в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Омск и Барнаул.

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      Фариза Бацазова
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