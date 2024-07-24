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12:51, 24 июля 2024Путешествия

Одна российская авиакомпания объявила о массовой задержке рейсов из Сочи

«Уральские авиалинии» объявили о массовой задержке рейсов из Сочи

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Популярная российская авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о массовой задержке рейсов из Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных явлений задерживаются вылеты в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Омск и Барнаул. «Убедительно просим следить за текущим расписанием вылетов и прилетов на онлайн-табло аэропорта», — говорится в сообщении.

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Представители компании подчеркнули, что делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к расписанию. Как предполагает источник, проблемы с рейсами есть и у других перевозчиков.

Ранее в июле часть застрявших в аэропорту Перми пассажиров «Уральских авиалиний» отказались заселять в гостиницы. Направлявшиеся в турецкую Анталью россияне ожидали вылета более 10 часов по вине перевозчика.

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      Фариза Бацазова
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