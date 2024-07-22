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15:53, 22 июля 2024Путешествия

Застрявших в аэропорту по вине авиакомпании россиян отказались заселять в отели

Застрявших в Перми пассажиров «Уральских авиалиний» отказались заселять в отели

Фото: Jon Tyson / Unsplash

Часть застрявших в аэропорту Перми пассажиров «Уральских авиалиний» отказались заселять в гостиницы. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Направлявшиеся в турецкую Анталью россияне ожидали вылета более 10 часов по вине перевозчика. Отмечается, что причина отказа в заселении в отели — отсутствие у некоторых туристов российского паспорта.

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«В первый же час дали воду и частично отправили по гостиницам, но мужчина из авиакомпании сказал, что, так как некоторые без российских паспортов, их не принимают и отправляют обратно в аэропорт, — сообщила одна из пассажирок. — Нам сказали, что надежды нет, ничего не могут сделать без паспортов российских».

По данным источника, в Уральской транспортной прокуратуре пообещали разобраться с ситуацией. Тем временем борт вылетел на популярный курорт в 14:05 (12:05 по Москве).

Ранее стало известно, что пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в Перми по меньшей мере на десять часов, поскольку их рейс в Анталью задержали. В прокуратуре уточнили, что причиной такой длительной задержки стало позднее прибытие воздушного судна.

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      Фариза Бацазова
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