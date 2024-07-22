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09:39, 22 июля 2024Путешествия

Летевшие за границу россияне застряли в Перми на десять часов

Рейс «Уральских авиалиний» из Перми в Анталью задержали на десять часов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в Перми по меньшей мере на десять часов, потому что их рейс в Анталью задержали. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Самолет с россиянами, летевшими за границу, должен был отправиться в Турцию в 3:40 (1:40 мск) 22 июля. По данным табло аэропорта, пока рейс перенесли на 13:40 (11:40 мск).

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В прокуратуре уточнили, что причиной сбоя стало позднее прибытие воздушного судна. Ведомство взяло ситуацию на контроль.

Уточняется, что этим рейсом должны улететь 180 человек, их разместили в гостинице.

Как пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома», накануне у «Уральских авиалиний» были массовые сбои в расписании. Авиакомпания переносила вылеты в среднем на 2-4 часа. Например, из Домодедово не смог вовремя улететь лайнер в Анталью. Пассажиры жаловались, что им дали ваучеры на 600 рублей в кафе, где одна котлета стоит около 500 рублей.

Ранее самолет, летевший из Ташкента в Москву, резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Пассажиров пришлось перевозить резервным бортом.

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      Мария Борисова
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