Летевший из Ташкента в Москву самолет резко сменил курс из-за неисправности

Летевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет, летевший из Ташкента в Москву, резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщили в аэропорту столицы Узбекистана, передает РИА Новости.

Речь идет о самолете Boeing-787 авиакомпании Uzbekistan Airways. Экипаж обнаружил техническую неисправность лайнера при взлете, отметили собеседники агентства. По данным источников, самолет совершил посадку в аэропорту Ташкента в 20:00 (18:00 мск) в штатном режиме.

В Uzbekistan Airways решили заменить борт. Новый самолет для следующих в российскую столицу пассажиров подготовят в ближайшее время, уточнили в аэропорту.

В марте резко сменить курс из-за неисправности пришлось самолету, который летел с Сахалина в Китай. Уточняется, что воздушное судно российской авиакомпании «Аврора» совершило вынужденную посадку в Южно-Сахалинске через 40 минут после вылета. По предварительным данным, инцидент произошел из-за разгерметизации.