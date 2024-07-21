Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:18, 21 июля 2024Путешествия

Летевший из Ташкента в Москву самолет резко сменил курс из-за неисправности

Летевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет, летевший из Ташкента в Москву, резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщили в аэропорту столицы Узбекистана, передает РИА Новости.

Речь идет о самолете Boeing-787 авиакомпании Uzbekistan Airways. Экипаж обнаружил техническую неисправность лайнера при взлете, отметили собеседники агентства. По данным источников, самолет совершил посадку в аэропорту Ташкента в 20:00 (18:00 мск) в штатном режиме.

В Uzbekistan Airways решили заменить борт. Новый самолет для следующих в российскую столицу пассажиров подготовят в ближайшее время, уточнили в аэропорту.

В марте резко сменить курс из-за неисправности пришлось самолету, который летел с Сахалина в Китай. Уточняется, что воздушное судно российской авиакомпании «Аврора» совершило вынужденную посадку в Южно-Сахалинске через 40 минут после вылета. По предварительным данным, инцидент произошел из-за разгерметизации.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Байден вышел из президентской гонки

      Гимнаст протестировал «антисекс-кровати» на Олимпиаде в Париже

      Израиль заподозрили в намеренном затягивании переговоров по Газе

      Заехавший на пляж Мариуполя на машине водитель извинился

      Зеленский допустил переговоры с Путиным вопреки своему запрету. На что он рассчитывает?

      Летевший из Ташкента в Москву самолет резко сменил курс из-за неисправности

      Второй беспилотник сбили над российским регионом

      Мизулина отреагировала на выступление певицы Глюкозы в Красноярске

      В Белоруссии рассказали о реакции ЕС на призыв облегчить пропуск через границу

      В Киеве указали на разъезды Зеленского во время «кровавой мясорубки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше