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13:05, 30 марта 2024Путешествия

Летевший в Китай с Сахалина самолет резко сменил курс из-за неисправности

Летевший в Китай с Сахалина самолет вернулся в аэропорт из-за разгерметизации

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании «Аврора», летевший с Сахалина в Китай, резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что воздушное судно совершило вынужденную посадку в Южно-Сахалинске через 40 минут после вылета. По предварительным данным, инцидент произошел из-за разгерметизации.

Транспортная прокуратура организовала проверку, по результатам которой дадут оценку соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.

Ранее у самолета авиакомпании Southwest Airlines отказал двигатель во время полета. В момент инцидента на борту Boeing 737-800 находились 184 пассажира.

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      Алина Черненко
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