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17:20, 25 марта 2024Путешествия

У самолета с 184 пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

У летевшего из Флориды в Техас самолета отказал двигатель во время полета

Фото: Gus Ruballo / Unsplash

У самолета авиакомпании Southwest Airlines отказал двигатель во время полета. Об этом пишет портал AeroInside.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Форт-Лодердейла (Флорида) в Хьюстон (Техас), 22 марта. В момент инцидента на борту Boeing 737-800 находились 184 пассажира.

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По данным источника, правый двигатель самолета перестал работать практически сразу после его вылета. Пилоты сообщили диспетчерам о неисправности и прекратили набор высоты.

В результате воздушное судно экстренно вернулось в аэропорт Флориды спустя 16 минут после начала рейса. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. После приземления лайнер встретили аварийные службы.

Ранее в марте летевший из России в Турцию самолет резко сменил курс и сел в другом месте из-за дебошира на борту. Один из пассажиров рейса, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения начал вести себя неадекватно.

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      Фариза Бацазова
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