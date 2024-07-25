Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:54, 25 июля 2024Наука и техника

Определен максимальный размер тираннозавра

Ecology and Evolution: определен максимально возможный размер тираннозавра

Фото: Scott Evans / Unsplash

Ученые Канадского музея природы в Оттаве и Лондонского университета королевы Марии определили максимально возможные размеры динозавров. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology and Evolution.

Палеонтологи смоделировали популяцию Tyrannosaurus rex с учетом таких факторов, как размер популяции, скорость роста и продолжительность жизни. Эти переменные помогли ученым понять, насколько большими могли быть самые крупные особи динозавров.

Для моделирования популяции тираннозавров ученые также использовали данные, учитывающие ошибки сохранения в палеонтологической летописи и изменение размеров тела во взрослом возрасте. Моделирование проводилось с учетом и без учета половых различий на основе современных аллигаторов. T. rex был выбран в качестве модели благодаря хорошей изученности и наличию большого количества данных.

Результаты показали, что самые крупные из всех существующих (в том числе еще не обнаруженных) окаменелостей T. rex, вероятно, попадают в верхний процент размеров тела. Чтобы найти особь в верхних 0,01 процента, потребуется раскапывать окаменелости еще 1000 лет. Самая крупная особь (1 из 2,5 миллиарда животных) могла бы быть на 70 процентов массивнее известных экземпляров и достигать массы около 15 тонн.

Эти оценки основаны на модели, но закономерности, прослеживаемые у современных видов животных, указывают на то что, должно быть, существовали более крупные динозавры. Некоторые отдельные кости указывают на особи, крупнее тех, чьи скелеты уже обнаружены.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      11 дней новогодних каникул и длинные выходные в мае. Как россияне будут отдыхать в 2025 году?

      В России оценили меры для стабилизации рынка бензина

      В Узбекистане арестовали оскорбившего посла Израиля на 10 суток

      Бывший советник Обамы заявил о преимуществе Трампа перед Харрис

      В России начали серийное производство ударной «мини-Бабы-яги»

      В Москве задержали разыскиваемого Интерполом террориста

      Трассу М-12 признали небезопасной

      Российские врачи помогли иностранке с «гроздьями винограда» на руке

      Военный эксперт высказался об оснащении украинской армии

      Мужчина выиграл 87 миллионов рублей благодаря вещему сну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше