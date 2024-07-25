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12:08, 25 июля 2024Мир

Директор ФБР усомнился в ранении Трампа в ухо

Директор ФБР Рэй усомнился в ранении Трампа пулей в ухо

Фото: Marco Bello / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп мог быть ранен не пулей в ухо, а осколками от телесуфлера, в который попала одна из пуль. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй, передает ABC News.

«Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо. Это возможно, хотя, сидя здесь прямо сейчас, я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, также попасть куда-то еще», — рассказал глава ведомства.

Ранее Рэй заявил, что Томас Крукс, совершивший покушение на Трампа, стрелял в него восемь раз. При этом Рэй не смог дать четкого ответа на вопрос, как преступник смог сделать так много выстрелов перед тем, как американские спецслужбы смогли ликвидировать угрозу. Он отметил, что ФБР «до сих пор разбирается в этом вопросе».

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      Максим Габриелян
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