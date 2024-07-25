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15:08, 25 июля 2024Культура

Дочь Абдулова предпочла актерству другую профессию

KP.RU: 17-летняя дочь актера Александра Абдулова поступила во ВГИК на бюджет

Фото: @abdu.lovazhenya

Дочь актера театра и кино, народного артиста России Александра Абдулова Евгения предпочла актерству другую профессию. Об этом пишет KP.RU.

Дочь Абдулова поступила во ВГИК. Отмечается, что девушка получила самую высокую оценку на последнем туре вступительных экзаменов на режиссерский факультет — 100 баллов. По данным издания, такой результат гарантирует ей обучение на бюджетном месте.

Абдулова поступила на специальность «Режиссура кино и телевидения» в мастерскую народного артиста, режиссера Владимира Хотиненко.

Ранее российская певица Лолита Милявская объяснила, почему большую часть жизни ее дочь Ева провела с бабушкой.

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      Варвара Кошечкина
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