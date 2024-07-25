Дочь Абдулова предпочла актерству другую профессию

KP.RU: 17-летняя дочь актера Александра Абдулова поступила во ВГИК на бюджет

Дочь актера театра и кино, народного артиста России Александра Абдулова Евгения предпочла актерству другую профессию. Об этом пишет KP.RU.

Дочь Абдулова поступила во ВГИК. Отмечается, что девушка получила самую высокую оценку на последнем туре вступительных экзаменов на режиссерский факультет — 100 баллов. По данным издания, такой результат гарантирует ей обучение на бюджетном месте.

Абдулова поступила на специальность «Режиссура кино и телевидения» в мастерскую народного артиста, режиссера Владимира Хотиненко.

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