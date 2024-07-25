В США рассказали об окружении бригады ВСУ в ДНР

Forbes: сотни украинских военных оказались в окружении под Прогрессом в ДНР

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в окружении под Прогрессом в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Сотни украинских военнослужащих практически окружены возле села Прогресс», — сообщил Экс. По его мнению, бригада ВСУ потерпела неудачу «на фоне общих проблем с командованием и оперативным управлением».

Обозреватель из США добавил, что украинских военным, попавшим в окружение, придется пробиваться на запад или ждать, пока их сослуживцы пробьются на восток. В противном случае их ждет быстрый крах или медленный измор, рассказал Экс.

Ранее обозреватель Филип Козярек в материале для польского издания Interia заявил о страхе украинцев из-за размещения истребителей F-16 в Староконстантинове. По его словам, местные жители опасаются усиления бомбардировок.