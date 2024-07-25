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18:44, 25 июля 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о страхе украинцев из-за размещения F-16

Interia: жители украинского Староконстантинова боятся размещения F-16
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Украинцы боятся, что размещение истребителей F-16 в Староконстантинове приведет к усилению бомбардировок. Об этом заявил обозреватель Филип Козярек в материале для западного издания Interia.

Козярек обратил внимание на то, что в Староконстантинове находится большая военная авиабаза, из-за чего город неоднократно становился объектом российских воздушных атак. «Жители опасаются, что прибытие F-16 (...) только увеличит интенсивность бомбардировок», — написал он.

Автор статьи также привел слова одной из местных жительниц, которая призналась в страхе из-за размещения истребителей. «Мы очень обеспокоены перспективой прибытия сюда F-16. Если их действительно здесь разместят, количество атак увеличится», — процитировал ее Козярек.

Ранее журналист французской газеты Le Monde Эммануэль Гриншпан выразил мнение, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в ближайшие месяцы невозможно. Он объяснил, что у ВСУ не хватает боеприпасов и военной техники, а также нет обученных солдат для наступления.

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      Олег Давыдов
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