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14:34, 25 июля 2024Интернет и СМИ

В Европе исключили возможность контрнаступления ВСУ

Le Monde: полномасштабное наступление ВСУ в ближайшие месяцы исключено
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие месяцы невозможно. Об этом заявил журналист газеты Le Monde Эммануэль Гриншпан.

«Полномасшабное наступление ВСУ в ближайшие месяцы исключено. [У Украины] не хватает боеприпасов и военной техники, а также нет обученных солдат для наступления. Украинцы занимают оборонительную позицию по всем фронтам», — отметил он.

Европейский журналист уточнил, что, хотя украинские войска предпринимают попытки пойти в атаку, их нельзя назвать масштабными.

Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил о развале украинского фронта на Донбассе. Он посчитал, что об этом свидетельствует продвижение Вооруженных Сил России на три километра за неделю.

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