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04:35, 25 июля 2024Наука и техника

Найден способ получить новый химический элемент

В США нашли способ получить новый химический элемент

Фото: Marilyn Sargent / Berkeley Lab / phys.org

Ученые Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли Министерства энергетики США нашли способ получения нового, 120-го химического элемента периодической таблицы Менделеева. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследовательская группа во главе с Группой тяжелых элементов Лаборатории Беркли с помощью титанового луча получила 116-й сверхтяжелый элемент, названный ливерморием. Всего удалось создать два тома ливермория за 22 дня работы на 88-дюймовом циклотроне. Этот прорыв является ключевым этапом на пути к созданию элемента с атомным номером 120.

По мнению ученых, для создания 120-го элемента исследователям потребуется примерно в десять раз больше времени, чем для ливермория, однако успех с элементом 116 показывает, что этот путь реален. Элемент 120 станет самым тяжелым из созданных атомов и займет восьмую строку периодической таблицы, приблизившись к «острову стабильности» — теоретической группе сверхтяжелых элементов с уникальными свойствами.

До сих пор сверхтяжелые элементы распадались почти мгновенно, но правильная комбинация протонов и нейтронов может создать более стабильное ядро, что даст возможность исследователям детальнее изучить эти элементы.

Исследователи намерены использовать пучок атомов титана-50 и калифорний-249 в качестве мишени для создания 120-го элемента и предполагают начать работу в 2025 году.

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      Александр Еникеев
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