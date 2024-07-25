Ермак обсудил с советником президента США по безопасности военные нужды Украины

Ермак провел телефонный разговор с Салливаном о военных нуждах Украины

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по безопасности Джейком Салливаном и рассказал ему о ситуации на поле боя. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Собеседники обсудили потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в оборудовании и возможности расширения тренировочных миссий для украинских солдат в странах-партнерах. Также они затронули планы Украины об использовании истребителей F-16 летом этого года и нужды страны в поставках новых систем противовоздушной обороны.

Помимо этого, Ермак и Салливан обсудили результаты прошедшего в Швейцарии «саммита мира», а также усилия США в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Он также заявил, что сможет предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за политики действующего американского президента Джо Байдена.