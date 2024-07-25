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14:48, 25 июля 2024Мир

Еврокомиссия заинтересовалась прекращением Украиной транзита российской нефти

Еврокомиссия расследует прекращение Украиной транзита нефти из России
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) расследует факты прекращения Украиной транзита российской нефти в страны Евросоюза по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил представитель ЕК Олоф Гилл, его цитирует РИА Новости.

«В понедельник замглавы Еврокомиссии [Валдис] Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии. Мы внимательно изучаем содержание этого письма, собираем больше информации», — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза не поддержали жалобу Венгрии и Словакии на прекращение транзита российской нефти от компании «Лукойл» через Украину.

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      Глеб Бажуткин
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