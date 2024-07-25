Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:08, 25 июля 2024Экономика

Евросоюз не поддержал жалобу Венгрии и Словакии на Украину

FT: в ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти через Украину
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Hollie Adams / Reuters

Страны Евросоюза не поддержали жалобу Венгрии и Словакии на прекращение транзита российской нефти от компании «Лукойл» через Украину. По данным издания Financial Times, ни один из участников встречи дипломатов блока не встал на сторону Будапешта и Братиславы, в то время как позицию Еврокомиссии одобрили представители 11 стран.

Украина остановила поставки сырья от «Лукойла» после ужесточения санкций в отношении компании. При этом в Киеве подчеркивают, что не препятствуют остальному транзиту, а объем прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» почти не изменился.

Тем не менее Венгрия и Словакия настаивают, что столкнулись с нехваткой сырья, и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и с требованием предпринять ответные действия в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Вопрос обсуждался на закрытом совещании в среду, 24 июля, стороны не пришли к согласию по поводу дальнейших действий.

Источник ТАСС утверждает, что консультации продолжатся на следующей неделе, Еврокомиссия запросила дополнительную информацию. При этом представитель ЕК Олоф Джилл опроверг обязанность органа отвечать на запрос о консультациях в течение трех дней, о чем говорил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Также Джилл напомнил, что предпринимать какие-то меры может только Еврокомиссия, а не отдельные страны.

Венгрия и Словакия в последние месяцы выступают против поставок европейского вооружения Украине, при этом Будапешт блокирует любую возможность выделения средств на эти цели. На этом фоне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предложила задуматься об исключении Венгрии из Евросоюза, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, назвавший такое поведение постыдным, призвал к обсуждению, «что делать с председательством Венгрии в Совете ЕС в ближайшие несколько месяцев».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      На Западе предупредили Украину о рисках из-за обострения израильского конфликта

      Еще в одном регионе России кратно увеличили выплату за участие в СВО

      Российский губернатор впервые выступил с заявлением после гибели 16-летнего сына в ДТП

      В России выросли продажи одной автозапчасти

      В Польше предрекли Украине сложную зиму

      Пожилым людям посоветовали чаще решать кроссворды и меньше смотреть телевизор

      Найден способ превратить пластиковые отходы в ценный компонент для электроники

      Мужчина выжил после 438 дней в океане и был обвинен в каннибализме

      В армии России сообщили о переходе ВСУ к обороне в районе Соледара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше