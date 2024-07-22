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22:37, 22 июля 2024Мир

Страна-член ЕС предложила исключить Венгрию из союза

Глава МИД Финляндии Валтонен: идеи Венгрии слишком отличаются от ценностей ЕС
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Hollie Adams / Reuters

Нужно задуматься, стоит ли Венгрии оставаться в списке стран-членов Евросоюза, если ее идеи слишком сильно отличаются от ценностей объединения. С таким мнением выступила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на брифинге по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Недопустимо, чтобы Венгрия презентовала себя представителем ЕС или производила такое впечатление, путешествуя, например, по Москве и Пекину. Отдельная страна может выражать свои собственные взгляды, но не председательствующая в ЕС», — подчеркнула глава финского МИД.

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву. После этого в Германии заявили, что тем самым он причинил ущерб Европейскому союзу, пытающемуся показать единство в украинском вопросе.

В ЕС назвали поездки Орбана в Россию и Китай неприемлемыми, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к обсуждению, «что делать с председательством Венгрии в Совете ЕС в ближайшие несколько месяцев». В Будапеште же заявили, что Брюссель критикует мирную инициативу Орбана по Украине из зависти.

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      Александра Синицына
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