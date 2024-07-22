Назван срок перевода Киеву доходов от российских активов

Боррель пообещал перевод Киеву доходов от российских активов в начале августа

Первый транш из доходов от заблокированных российских активов, которые будет получать Украина, перечислят в Еврокомиссию в первую неделю августа. Такой срок на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС назвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Размер транша составит 1,4 миллиарда евро. На него закупят оружие для дальнейшей передачи Киеву. В конце июня Боррель уже обещал перевод средств на следующей неделе, но процесс затянулся.

Также Боррель признал, что утратил надежду на разблокирование средств из Европейского фонда мира на оружие для Киева, потому что Венгрия отказалась снимать вето. Чиновник назвал такое поведение постыдным и заметил, что оно не помешает Украине получить оружие, но оставит без компенсаций страны, которые уже провели поставки.

На этом фоне Совет Евросоюза отказался проводить неформальную встречу глав МИД стран сообщества в Будапеште, ее созовут в Брюсселе. По словам Борреля, 25 из 27 стран осуждают подход Венгрии, поэтому страна должна осознать последствия подрыва единства внешней политики объединения.

Венгрия в последние месяцы является основным противником европейской помощи Украине по всем направлениям, блокируя любые инициативы, к которым имеет отношение. На этом фоне Украина расширила санкции в отношении российской нефтяной компании «Лукойл» и остановила транзит сырья в Венгрию.

По оценкам экспертов, страна может столкнуться с резким ростом цен на энергоносители и дефицитом электроэнергии. В Будапеште уже заявили, что будут жаловаться в Еврокомиссию.