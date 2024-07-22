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21:01, 22 июля 2024Экономика

Украина опровергла блокировку поставок российской нефти

Глава «Нафтогаза» Чернышов заявил о сохранении транзита российской нефти
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Ю. Филимонов / РИА Новости

Объем транзита российской нефти через территорию Украины в Европу в июле почти не изменился, обвинения в блокировке поставок не имеют под собой оснований. Об этом в комментарии Reuters заявил глава украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Он подчеркнул, что объемы конкретно «Лукойла» действительно упали, но их заменили другие поставщики, так что нефтепровод «Дружба» работает так же, как и до этого.

Ранее Венгрия и Словакия обвинили Киев в блокировке транзита российской нефти в последние недели. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал произошедшее нарушением условий соглашений об ассоциации ЕС и Украины.

По оценкам экспертов, недозагрузка венгерских нефтеперерабатывающих заводов (республика зависит от поставок нефти из России) грозит топливным и энергетическим кризисом. Страна может столкнуться с резким ростом цен на энергоносители и дефицитом электроэнергии. В Будапеште утверждают, что не знают, как обойтись без поставок в среднесрочной перспективе.

В последние месяцы Венгрия выступает основным противником выделения средств на оборону Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сегодня, 22 июля, назвал такое поведение постыдным и разрушающим единство внешней политики Евросоюза. Он подчеркнул, что из-за Венгрии средства из Европейского фонда мира на оружие для Киева не будут переданы поставщикам.

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