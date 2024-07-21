Венгрию предупредили об угрозе топливного кризиса

Politico: Венгрии грозит кризис топлива из-за остановки транзита нефти «Лукойла»

Венгрию ожидает топливно-энергетический кризис из-за остановки транзита нефти «Лукойла» через Украину. Об этом написало издание Politico.

Эксперт по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска предупредила, что украинские меры способны привести к тяжелой ситуации. Если Будапешт не найдет решение, жители страны в ближайшее время столкнутся с высокими ценами на энергоносители, а также с дефицитом электроэнергии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти «Лукойла» через Украину по нефтепроводу «Дружба». Кроме страны-члена НАТО Венгрии, нефть перестала получать Словакия.

Президент России Владимир Путин отмечал охлаждение торговых отношений Москвы и Будапешта. Он также констатировал большой спад в торговом обороте.