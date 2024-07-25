ФСБ задержала обстрелявших машину с людьми российских военных

В Курской области ФСБ задержала военных, обстрелявших машину с людьми

В Курской области ФСБ задержала четверых военных, обстрелявших машину с двумя людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, силовики нашли военнослужащих около 6.00 утра в состоянии алкогольного опьянения. Они передвигались на автомобиле Lada. По ориентировке, именно из него неизвестные в военной форме открыли огонь по машине гражданских. Задержанных доставили в отдел полиции Суджи.

Ранее сообщалось, что вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки неизвестные обстреляли машину, в которой сидели водитель и пассажир. Последний был ранен, его госпитализировали.

