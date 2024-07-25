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11:34, 25 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала обстрелявших машину с людьми российских военных

В Курской области ФСБ задержала военных, обстрелявших машину с людьми

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Курской области ФСБ задержала четверых военных, обстрелявших машину с двумя людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, силовики нашли военнослужащих около 6.00 утра в состоянии алкогольного опьянения. Они передвигались на автомобиле Lada. По ориентировке, именно из него неизвестные в военной форме открыли огонь по машине гражданских. Задержанных доставили в отдел полиции Суджи.

Ранее сообщалось, что вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки неизвестные обстреляли машину, в которой сидели водитель и пассажир. Последний был ранен, его госпитализировали.

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      Илона Палей
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