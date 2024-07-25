Неизвестные обстреляли машину с людьми в российском регионе

В Курской области неизвестные открыли огонь по машине с людьми

В Курской области неизвестные открыли огонь по машине с людьми, один человек получил ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки. В автомобиле сидели водитель и пассажир, когда по ним начали стрелять. Потерпевшие рассказали, что напавшие были одеты в военную форму и подъехали к ним на машине Lada. Одному из мужчин потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгограде арестовали жителя, стрелявшего по детям.