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10:01, 25 июля 2024Силовые структуры

Неизвестные обстреляли машину с людьми в российском регионе

В Курской области неизвестные открыли огонь по машине с людьми

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Курской области неизвестные открыли огонь по машине с людьми, один человек получил ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки. В автомобиле сидели водитель и пассажир, когда по ним начали стрелять. Потерпевшие рассказали, что напавшие были одеты в военную форму и подъехали к ним на машине Lada. Одному из мужчин потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгограде арестовали жителя, стрелявшего по детям.

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      Илона Палей
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