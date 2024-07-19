Стрелявшего по детям под Волгоградом участника СВО арестовали

В Волгограде суд арестовал стрелявшего по детям бойца СВО

В Волгограде гарнизонный военный суд арестовал 48-летнего участника специальной военной операции (СВО), стрелявшего по детям в хуторе Угольском. Об этом сообщает V1.RU.

Собеседник издания рассказал, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 17 июля. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Вечером 12 июля в хуторе Угольский Волгоградской области участник СВО открыл стрельбу по детям. В результате пострадал мальчик. У него диагностировали сквозное пулевое ранение. Дома у военного силовики нашли карабин, из которого он стрелял по детям, а также заряженный пистолет и пару магазинов от другого оружия.