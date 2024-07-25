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09:29, 25 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за призывы к экстремизму против жителей Кавказа и Средней Азии

Суд дал 1,5 года условно жителю Рыбинска, призывавшему к экстремизму в соцсети

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Рыбинский городской суд Ярославской области огласил приговор в отношении местного жителя Иванова М.М., который призывал к совершению экстремистских действий в отношении представителей народов Кавказа и Средней Азии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ и приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Уточняется, что во время рассмотрения дела он раскаялся и полностью признал свою вину.

По данным ведомства, Иванов размещал в сообществах социальной сети «ВКонтакте» комментарии, призывающие к насильственным действиям по мотивам национальной ненависти. Эти комментарии были доступны неограниченному кругу лиц. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в прокуратуре Луганской народной республики утвердили обвинительное заключение в отношении 32-летнего гражданина Украины Евгения Мисюкова (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого по статьям 276 («Шпионаж»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Его дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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      Олеся Мицкевич
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