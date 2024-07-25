Гендиректор Военно-строительной компании стал фигурантом уголовного дела

Против гендиректора ВСК Белкова возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями

В Москве в отношении гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, уголовное дело против Белкова возбуждено о злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Он отметил, что оно находится в производстве МВД России. В ближайшее время следователь может обратиться в суд с ходатайством об избрании Белкову меры пресечения.

24 июля сообщалось, что Белков задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, Белков причастен к закупке томографа по завышенным ценам — за 121 миллион рублей.