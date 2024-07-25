Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:54, 25 июля 2024Силовые структуры

Гендиректор Военно-строительной компании стал фигурантом уголовного дела

Против гендиректора ВСК Белкова возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями
Начало событий в новости Задержан глава Военно-строительной компании Минобороны

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве в отношении гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, уголовное дело против Белкова возбуждено о злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Он отметил, что оно находится в производстве МВД России. В ближайшее время следователь может обратиться в суд с ходатайством об избрании Белкову меры пресечения.

24 июля сообщалось, что Белков задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, Белков причастен к закупке томографа по завышенным ценам — за 121 миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      11 дней новогодних каникул и длинные выходные в мае. Как россияне будут отдыхать в 2025 году?

      В России оценили меры для стабилизации рынка бензина

      В Узбекистане арестовали оскорбившего посла Израиля на 10 суток

      Бывший советник Обамы заявил о преимуществе Трампа перед Харрис

      В России начали серийное производство ударной «мини-Бабы-яги»

      В Москве задержали разыскиваемого Интерполом террориста

      Трассу М-12 признали небезопасной

      Российские врачи помогли иностранке с «гроздьями винограда» на руке

      Военный эксперт высказался об оснащении украинской армии

      Мужчина выиграл 87 миллионов рублей благодаря вещему сну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше