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10:52, 25 июля 2024Силовые структуры

Генералу ВСУ Кривоносу предъявили в России обвинения за преступления в Донбассе

СКР предъявил обвинение генералу ВСУ Кривоносу за преступления в Донбассе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России предъявили обвинение бывшему первому заместителю командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генералу Сергею Кривоносу за преступления в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Также обвинения предъявлены экс-командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину.

По данным следствия, военнослужащие, подконтрольные Кривоносу и Галушкину, обстреляли населенные пункты Донбасса, в результате чего пострадали 144 человека, в том числе семь детей, и были разрушены или повреждены около 190 объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудят бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов).

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      Илона Палей
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