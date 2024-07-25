Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией

Ван И заявил о стабильных и взаимодоверительных отношениях Китая и России

Отношения Китая и России отличаются прочным политическим взаимным доверием и независимостью, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во Вьентьяне. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Отношения Китая и России являются зрелыми, стабильными, крепкими и независимыми, они характеризуются прочным политическим взаимодоверием», — сказал китайский дипломат.

Ранее Сергей Лавров поблагодарил главу МИД КНР Ван И за отказ направлять представителей для участия в саммите по Украине в Швейцарии. Он также выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по украинскому кризису.