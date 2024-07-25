Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 25 июля 2024Мир

Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией

Ван И заявил о стабильных и взаимодоверительных отношениях Китая и России

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Отношения Китая и России отличаются прочным политическим взаимным доверием и независимостью, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во Вьентьяне. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Отношения Китая и России являются зрелыми, стабильными, крепкими и независимыми, они характеризуются прочным политическим взаимодоверием», — сказал китайский дипломат.

Ранее Сергей Лавров поблагодарил главу МИД КНР Ван И за отказ направлять представителей для участия в саммите по Украине в Швейцарии. Он также выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по украинскому кризису.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским

      Стрельбу в Севастополе объяснили

      Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией

      Российские животные стали пробовать жить в Арктике

      США высказались об отказе от поддержки Украины ради диалога с Россией

      Загитова рассказала о мусульманском стиле своего ледового шоу

      Решившая зарабатывать на OnlyFans экс-футболистка показала тело в бикини

      Китай выразил готовность поддерживать Россию в защите своих интересов

      Неизвестные угрожали взрывом в квартире в российском регионе

      В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше