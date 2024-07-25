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14:41, 25 июля 2024Россия

Глава Минздрава предупредил о риске ранней смерти у одной категории россиян

Глава Минздрава Мурашко предупредил о риске ранней смерти из-за недосыпа
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сон менее шести часов в сутки на 30 процентов увеличивает риск ранней смерти. Об этом предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Кроме того, у этой категории россиян на 48 процентов возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует из презентации главы Минздрава. При этом люди, спящие менее пяти часов в сутки, на 50 процентов сильнее подвержены ожирению.

Мурашко добавил, что на здоровье также влияет хронический стресс, который может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40-60 процентов.

Ранее глава Минздрава заявил, что россияне начали чувствовать себя примерно на 10 лет моложе. По его словам, в настоящее время 40-летние люди чувствуют себя на 30 лет, а те, кто достиг 50 лет — на 40. По мнению министра, к этому привело развитие здравоохранения и нормальное отношение граждан к собственному здоровью.

Кроме того, в декабре 2023 года заслуженный врач России Ольга Шарапова рассказала «Ленте.ру», что мужчины в России живут меньше женщин в том числе из-за особенностей накопления жира, который откладывается вокруг органов, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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