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14:36, 25 июля 2024Экономика

Госдума одобрила возвращение в Россию филиалов иностранных банков

Госдума приняла в I чтении проект о возвращении филиалов иностранных банков в РФ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, устанавливающий правила работы филиалов иностранных банков, которые смогут вернуться в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

В соответствии с документом иностранный банк сможет открыть в стране только один филиал с полным наименованием на русском языке, не более половины работников которого будут иностранцами. Для работы в России банк должен иметь официальный сайт в российской национальной доменной зоне, разрешение на банковскую деятельность в своей стране не менее трех лет и кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ.

Иностранный банк через свой филиал не сможет осуществлять банковские операции и сделки с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве ИП. Исключением станут переводы денежных средств без открытия банковских счетов и купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

По действующему законодательству иностранные банки могут открывать в России дочерние организации, полностью подконтрольные ЦБ, а через филиалы разрешалось работать до 2013 года.

О том, что кредитным организациям из дружественных стран могут вновь разрешить открывать в РФ филиалы, стало известно прошлым летом. Соответствующие поправки представил Минфин. Законопроект был внесен в Госдуму 19 июля, а вступить в силу в случае принятия он может 1 сентября.

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      Дмитрий Воронин
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