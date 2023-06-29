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14:45, 29 июня 2023Экономика

В России собрались отменить запрет на иностранные банки

Минфин предложил разрешить открывать в России филиалы банков из дружественных стран

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Иностранным банкам, представляющим дружественные страны, могут разрешить открывать в России свои филиалы, сообщает РИА Новости со ссылкой на поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности», подготовленные Минфином.

Согласно проекту, такие кредитные организации получат право «осуществлять деятельность на территории Российской Федерации через свой подлежащий аккредитации филиал». Иностранный банк, решивший работать в России через филиал, не должен быть связан с недружественными государствами и лицами, для работы в стране у него в течении минимум трех лет должно иметься право на осуществление банковских операций. Также предполагается, что работать в России банк сможет «не более чем через один филиал».

Филиалам разрешат открывать и вести счета физлиц и юрлиц, осуществлять переводы денежных средств, в том числе банков-корреспондентов, покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту. Еще им позволят проводить переводы без открытия счетов, в том числе электронных денежных средств, но запретят открывать вклады и привлекать в них драгоценные металлы. Операции филиалы будут осуществлять в рублях, а при наличии лицензии Центробанка — и в иностранной валюте.

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По действующему законодательству иностранные банки могут открывать в России дочерние организации, полностью подконтрольные ЦБ, а через филиалы разрешалось работать до 2013 года. Как ранее рассказал «Ведомостям» генеральный директор АКРА Михаил Сухов, запрет на деятельность филиалов иностранных банков в России был результатом переговоров о вступлении России в ВТО.

По словам замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александра Пушко, на тот момент мера была оправданной, ведь в странах Восточной Европы и Прибалтики, где подобных ограничений не было, национальные банки не выдержали конкуренции с глобальными игроками и были выдавлены с рынка. Теперь же, в условиях санкционных ограничений, филиалы банков из дружественных стран могли бы помочь в организации расчетов в национальных валютах по внешнеторговым операциям и привлечению инвестиций в экономику страны.

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    Дмитрий Воронин
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