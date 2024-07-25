В РФ допустили появление совместного российско-индийского автозавода

Глава FIEO Сахай: Индия и Россия могут создать совместное автопроизводство в РФ

Индийские и российские компании могут создать в РФ совместное автопроизводство. Такое вариант развития российско-индийских экономических отношений в беседе с ТАСС допустил генеральный и главный исполнительный директор FIEO (Федерация индийских экспортных организаций) Аджай Сахай.

Глава организации допустил появление индийских автомобилестроителей на российском рынке, назвав такое развитие событий «абсолютно возможным». По его словам, преимущество индийских инвестиций в автозавод на территории РФ в том, что для продукции предприятия будут открыты оба рынка.

На данный момент большинство работающих в Индии автомобильных производств являются многонациональными компаниями, напомнил Сахай. Поэтому при работе над совместным предприятием в России важно учитывать, какие действуют ограничения на передачу технологий, подчеркнул он.

По данным Росстата, с января по июнь 2024 года в России было выпущено 330 тысяч легковых автомобилей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост за полгода составил 62,2 процента. В июне с конвейеров сошло 63 тысячи автомашин. Это почти на 46 процентов больше чем год назад.