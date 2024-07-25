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12:45, 25 июля 2024Россия

Инвалид обвинил сына экс-верховного судьи российского региона в выселении его из квартиры

Mash: инвалид обвинил сына экс-верховного судьи КБР в выселении его из квартиры

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Инвалид обвинил сына экс-верховного судьи Кабардино-Балкарской республики (КБР) Аслана Зуманкулова в выселении его из квартиры, пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, в июле 2024 года пока Виталий Чеченов был в отъезде в московскую клинику, Зуманкулов вместе с судебными приставами якобы сменил дверь в его квартире. «Они пришли с бригадой сварщиков и вырезали дверь. Соседи сказали, что когда они уходили, они вынесли несколько коробок из моего имущества. Здесь творится полное беззаконие и полный беспредел (...) У меня там лекарства все (...) Полностью все закрыто, опечатано, и никакого доступа к моему личному имуществу у меня нет», — рассказал мужчина.

По его словам, с Зуманкуловым он познакомился в 2015 году, когда ему потребовалось полмиллиона рублей на развитие своего швейного производства. Тот представился преподавателем в университете Нальчика. Чеченов утверждает, что денег взаймы он так и не получил, но кредитор якобы забрал расписку о том, что заемщик передает ему квартиру в качестве залога.

«Я, к сожалению, попался на его удочку. Написал расписку. Денег от него не получил. Он взял расписку почитать и исчез», — отметил Чеченов.

Со слов пострадавшего, отец кредитора — бывший судья Верховного суда. «У него есть доступ к судьям, а судьи решают здесь все», — заявил Чеченов, добавив, что знает еще о более 20 пострадавших от такой же схемы.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов раскрыл способ защитить жилье от мошенников. По его словам, запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника может защитить россиян от аферистов.

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      Елена Торубарова
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