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12:06, 25 июля 2024Экономика

К российскому региону приблизился тайфун

К Приморью приблизился тайфун «Гаеми»
СюжетТайфуны на Филиппинах

Фото: Konstantin Baidin / Shutterstock / Fotodom

К Приморью приблизился тайфун «Гаеми», который уже нанес сокрушительный удар по Тайваню и Филиппинам. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

В Тайване от тайфуна пострадали 200 человек, трое не выжили. На Филиппинах травмы получили 16 граждан. Некоторые жители оказались заблокированы в затопленных зданиях. Школы и предприятия были временно закрыты, а работа городского транспорта приостановлена.

Сейчас «Гаеми» переместился в Китай, затем он отправится в Приморье. В связи с этим в российском регионе было объявлено штормовое предупреждение. При этом синоптики рассчитывают, что ущерб будет меньше, чем в других странах. Согласно прогнозам, тайфун потеряет часть силы над территорией Китая.

Ранее жители Подмосковья заметили смерч, появившийся во время шторма. В сеть попали кадры, на которых мощный атмосферный вихрь сформировался на горизонте за деревьями в Волоколамске.

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      Александра Качан
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