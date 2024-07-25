К российскому региону приблизился тайфун

К Приморью приблизился тайфун «Гаеми»

К Приморью приблизился тайфун «Гаеми», который уже нанес сокрушительный удар по Тайваню и Филиппинам. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

В Тайване от тайфуна пострадали 200 человек, трое не выжили. На Филиппинах травмы получили 16 граждан. Некоторые жители оказались заблокированы в затопленных зданиях. Школы и предприятия были временно закрыты, а работа городского транспорта приостановлена.

Сейчас «Гаеми» переместился в Китай, затем он отправится в Приморье. В связи с этим в российском регионе было объявлено штормовое предупреждение. При этом синоптики рассчитывают, что ущерб будет меньше, чем в других странах. Согласно прогнозам, тайфун потеряет часть силы над территорией Китая.

Ранее жители Подмосковья заметили смерч, появившийся во время шторма. В сеть попали кадры, на которых мощный атмосферный вихрь сформировался на горизонте за деревьями в Волоколамске.