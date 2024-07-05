В Подмосковье заметили смерч

Смерч обрушился на подмосковный Волоколамск

На Подмосковье обрушился сильный смерч. Фотографии разгула стихии опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадре видно, как мощный атмосферный вихрь сформировался на горизонте, за деревьями в Волоколамске. О последствиях явления пока официальных данных не поступало.

В пятницу, 5 июля, Москву и Московскую область настиг ураган «Орхан», который принес ливни, грозу и град. Ожидается, что вторая волна непогоды в столице начнется в 21 час в пятницу и закончится лишь в три часа ночи в субботу, 6 июля. Порывы ветра при урагане будут достигать 20-25 метров в секунду. В общей сложности в городе выпадет более половины месячной нормы осадков.