Синоптик Цыганков: ливень в Москве начнется вечером 5 июля

Ураган «Орхан» решил повременить с приходом в столицу — ливень, начнется в 21:00 в пятницу, 5 июля, и будет идти до 3:00 субботы, 6 июля. Об этом Telegram-каналу RT рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Во второй половине дня в субботу погода успокоится, в воскресенье, 7 июля, осадков не ожидается, а столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что ураган «Орхан» в Москве начнется примерно в 15:00 в пятницу, 5 июля. Ожидалось, что пик ненастья придется на 17:00-18:00, а окончание — на два-три часа ночи. Порывы ветра при урагане будут достигать 20-25 метров в секунду, также ожидается ливень с грозой и градом. Согласно прогнозам, в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.

Ураган «Орхан» уже настиг северо-запад Подмосковья. Он принес с собой грозу, ливни и град. В некоторых местах из-за стихии пропало электричество.