Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:16, 5 июля 2024Экономика

«Орхан» решил повременить с приходом в столицу

Синоптик Цыганков: ливень в Москве начнется вечером 5 июля

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ураган «Орхан» решил повременить с приходом в столицу — ливень, начнется в 21:00 в пятницу, 5 июля, и будет идти до 3:00 субботы, 6 июля. Об этом Telegram-каналу RT рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Во второй половине дня в субботу погода успокоится, в воскресенье, 7 июля, осадков не ожидается, а столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что ураган «Орхан» в Москве начнется примерно в 15:00 в пятницу, 5 июля. Ожидалось, что пик ненастья придется на 17:00-18:00, а окончание — на два-три часа ночи. Порывы ветра при урагане будут достигать 20-25 метров в секунду, также ожидается ливень с грозой и градом. Согласно прогнозам, в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.

Ураган «Орхан» уже настиг северо-запад Подмосковья. Он принес с собой грозу, ливни и град. В некоторых местах из-за стихии пропало электричество.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл содержание переговоров об Украине с Орбаном

      Облик людей эпохи Золотой Орды воссоздали ученые из Уфы

      На Байконуре собрали «пакет» ракеты под пуск «Союза МС-26»

      Путин заявил о продолжении взаимодействия России и Венгрии в атомной сфере

      Путин обсудил с Орбаном принципы архитектуры безопасности будущего

      Две сотни летевших из Шри-Ланки россиян застряли в стране из-за неисправности самолета

      На Украине назначили новых заместителей министра обороны

      Неизлечимо больная Селин Дион даст первый за несколько лет концерт

      В Кремле рассказали о поздравлении Путиным нового премьера Британии

      Путин назвал визит Орбана попыткой Запада возобновить диалог с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше