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11:46, 25 июля 2024Бывший СССР

Командующий Нацгвардии Украины заявил о трудной ситуации на фронте

Командующий Нацгвардии Украины Пивненко заявил о трудной ситуации на фронте

Фото: Thomas Peter / Reuters

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась трудная ситуация на фронте. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью «Укринформ».

Пивненко прокомментировал продвижение Вооруженных сил (ВС) России на фронте. Генерал заявил о необходимости для ВСУ полномасштабной закупки вооружений и строительства крупных укреплений.

«Трудно. (...) Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачи: если так не работает — пробовать асимметрично», — заявил командующий Нацгвардии. По его оценкам, у Украины есть месяц-полтора на подготовку и оснащение новых подразделений, готовых отправиться на фронт.

Ранее Генеральный штаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на кураховском и покровском направлениях. В ведомстве добавили, что продолжаются боестолкновения в районе Красногоровки, Георгиевки, Прасковеевки и Константиновки.

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      Юрий Леонов
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