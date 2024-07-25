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14:21, 25 июля 2024Экономика

Концерт известного исполнителя приняли за стихийное бедствие

Жители Милана приняли концерт рэпера Трэвиса Скотта за землетрясение

Фото: Mike Blake / Reuters

Жители Милана приняли концерт рэпера Трэвиса Скотта за стихийное бедствие, сообщает Il Messaggero.

В день выступления, 23 июля, местные жители начали жаловаться на подобие землетрясения. Например, один из них в соцсетях сообщил о «трех ощутимых подземных толчках». Концерт рэпера проходил на миланском ипподроме. Под открытым небом собрались 80 тысяч человек. В Национальном институте геофизики и вулканологии при этом землетрясения не выявили.

Ранее жители Германии заметили черные кольца в небе над районами Вильгельмсру и Розенталь. По одной из версий, это могли быть кольца сажи, образовавшиеся на производстве или в результате использования пиротехники. Один из берлинцев рассказал, что перед появлением колец неподалеку проводила репетицию немецкая группа Rammstein, которая использует на своих концертах большое количество пиротехники.

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      Мария Черкасова
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