Мать с ребенком заняли чужие места в самолете и разгневали пользователей сети

Пассажирка и ее 12-летний ребенок заняли чужие места в самолете и разгневали пользователей сети. Историю рассказала в публикации на форуме Reddit оплатившая эти кресла попутчица.

По словам автора поста, она и ее муж зашли в самолет и направились к своим сиденьям, которые оказались заняты матерью и сыном. Женщина вежливо попросила незнакомку покинуть кресло, однако та заявила, что им неудобно менять место. «Она улыбнулась и сказала, что стюардесса разрешила им занять эти места, чтобы сидеть вместе. Что-то я сомневаюсь», — отметила пассажирка.

По словам женщины, мать ребенка попросила их занять любое свободное место в самолете. «Я вздохнула и ответила, что просто хочу сесть, а не блокировать людей в проходе, чтобы посмотреть, какие есть свободные кресла. И добавила, что хотела бы быть опознанной полицией по плану рассадки в случае крушения самолета, чтобы моя семья могла похоронить меня», — высказалась она.

После этого шокированная мать встала с чужого кресла и забрала своего ребенка. Пользователи сети поддержали пассажирку и заявили, что каждый должен сидеть на оплаченном месте. «Ненавижу людей, которые перекладывают свои проблемы на других», «Вероятно, им просто не понравились их места и они выбрали ваши», «Я просто не могу понять, как можно доставлять такие неудобства людям», — заметили юзеры.

Ранее пассажирка самолета нашла необычный способ смотреть кино в самолете с помощью телефона и подголовника чужого кресла. Однако пользователи сочли задумку путешественницы эгоистичной и раскритиковали ее.