МИД Венгрии обвинил ЕС в зависти к Орбану

Сийярто: ЕС завидует Орбану, так как поддержка Украины оказалась провальной

Европейский союз (ЕС) завидует премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, потому что поддержка Украины оказалась провальной стратегией для союза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«Я думаю, что европейские политики разочарованы, потому что они боятся. Они боятся, что всем в Европе станет ясно, что они не только реализовали плохую и неудачную стратегию в отношении этой войны, но и стратегию, которая нанесла огромный ущерб Европе и европейскому народу», — заявил глава МИД.

По его словам, европейские политики завидуют Орбану, так как он является единственным из них, кто способен вести переговоры с такими значимыми мировыми лидерами, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Сийярто выразил мнение, что ЕС также испытывает зависть к мирной инициативе Орбана.