Мигрантам рекомендовали искать помощи у диаспор при возникновении конфликтов с россиянами

В Сибири мигрантам рекомендовали просить помощи у диаспор для решения конфликтов

В Сибири мигрантам рекомендовали искать помощи у диаспор при возникновении конфликтов, в том числе и с местными жителями. Об этом сообщает «Регнум» в Telegram.

В справочнике для иностранных рабочих, который разработали в Красноярске, были указаны возможные способы разрешения споров. Одним из них является обращение к соотечественнику — лидеру национальной диаспоры.

Помимо этого, справочник содержит рекомендации для приезжающих в Россию иностранцев. В частности, им разъясняется нежелательность жертвоприношений в общественных местах и употребления насвая.

Ранее Следственный комитет представил предложения по совершенствованию миграционной политики. В качестве одной из мер противодействия миграции там предложили замещать иностранных специалистов местными кадрами.