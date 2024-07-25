Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 25 июля 2024Россия

Мигрантам рекомендовали искать помощи у диаспор при возникновении конфликтов с россиянами

В Сибири мигрантам рекомендовали просить помощи у диаспор для решения конфликтов

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

В Сибири мигрантам рекомендовали искать помощи у диаспор при возникновении конфликтов, в том числе и с местными жителями. Об этом сообщает «Регнум» в Telegram.

В справочнике для иностранных рабочих, который разработали в Красноярске, были указаны возможные способы разрешения споров. Одним из них является обращение к соотечественнику — лидеру национальной диаспоры.

Помимо этого, справочник содержит рекомендации для приезжающих в Россию иностранцев. В частности, им разъясняется нежелательность жертвоприношений в общественных местах и употребления насвая.

Ранее Следственный комитет представил предложения по совершенствованию миграционной политики. В качестве одной из мер противодействия миграции там предложили замещать иностранных специалистов местными кадрами.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      Российские следователи раскрыли в ДНР 49 преступлений прошлых лет

      В Москве случайно поймали разыскиваемого по линии Интерпола боевика «Аль-Каиды»

      В российском городе бездомный мигрант пытался поцеловать девочку и поплатился

      Один человек стал жертвой обстрела российского города со стороны ВСУ

      Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции после сердечного приступа

      Сыгравший Серкана Болата актер снялся с голым торсом для журнала

      Жители российского города сообщили о падении обломков дронов после атаки ВСУ

      Мигрантам рекомендовали искать помощи у диаспор при возникновении конфликтов с россиянами

      Лукашенко отправился в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше