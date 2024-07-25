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07:38, 25 июля 2024Россия

Минобороны подтвердило крушение вертолета в Калужской области

Минобороны подтвердило крушение Ми-28 в Калужской области

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Министерство обороны РФ подтвердило крушение вертолета Ми-28 при выполнении планового полета в Калужской области. В ведомстве отметили, что на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Отмечается, что разрушений на земле нет, вертолет упал в безлюдной местности. В Минобороны сообщили, что в результате крушения экипаж погиб.

«Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что судно рухнуло в Жиздринском районе региона. На месте происшествия работает оперативная группа и спасатели. Жиздринский район находится близ границы с Брянской областью — регионом, который соседствует с территорией Украины.

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      Марина Совина
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