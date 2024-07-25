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07:11, 25 июля 2024Россия

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в российском регионе

Калужский губернатор Шапша: в Жиздринском районе упал вертолет Ми-28

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его данным, судно рухнуло в Жиздринском районе региона. На месте происшествия работает оперативная группа и спасатели. Губернатор не уточнил, есть ли в результате крушения Ми-28 пострадавшие.

Жиздринский район Калужской области находится близ границы с Брянской областью — регионом, который соседствует с территорией Украины.

В июне в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа — они выжили.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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