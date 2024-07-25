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09:26, 25 июля 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации наемников ВСУ в промзоне

МО: расчет «Искандер-М» ударил по пункту дислокации наемников ВСУ в Харькове
СюжетМинобороны

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации украинских наемников, который находился в промзоне. Об этом сообщило Минобороны России.

Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Пункт дислокации наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) располагался в Харькове.

На пункте дислокации в промзоне уничтожили до 100 военных, в том числе 40 зарубежных инструкторов. Кроме того, под удар попали около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.

Несколькими днями ранее, 23 июля, расчет «Искандера» нанес удар по лагерю западных инструкторов и наемников ВСУ в населенном пункте Дергачи Харьковской области. В результате удара по пункту временной дислокации были уничтожены полсотни иностранных инструкторов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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