Ударом «Искандера» уничтожено около 50 иностранных наемников под Харьковом

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес удар по лагерю западных инструкторов и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Дергачи Харьковской области. Видеозапись атаки опубликовало Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, в результате удара по пункту временной дислокации были уничтожены полсотни иностранных инструкторов.

Перечислены задачи западных инструкторов на Украине

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин перечислил задачи, которые стоят перед иностранными инструкторами на Украине. По его словам, первым делом они должны помочь украинским командирам, передать им боевой опыт.

«Во-вторых, оказать помощь в управлении западным оружием, прежде всего очень сложным — ракетные системы HIMARS, другие, которые поставляют. Это военные советники различных стран, и это касается не только военной составляющей, но и спецслужб — ЦРУ, МИ-6. (…) Это и обучение операторов беспилотников, они на различных курсах преподают, делятся опытом», — объяснил он.

Дандыкин допустил, что западные инструкторы могут не только в «штабах сидеть», но и выполнять задачи на поле боя.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что у иностранных инструкторов нет иммунитета от ударов российских войск. Он подчеркнул, что любые западные инструкторы, которые занимаются подготовкой бойцов ВСУ, — «неважно, они французские или не французские» — могут стать целью российских военных.

В мае Российская армия начала наступление в Харьковской области

В начале мая Вооруженные силы России перешли к масштабным наступательным действиям в Харьковской области.

Российский лидер Владимир Путин объяснил, что таким образом Москва хочет создать санитарную зону на данной территории.

Это тоже их [Украины] вина. Потому что они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. (...) И я говорил публично, если это будет продолжаться, мы будем вынуждены создать санитарную зону. Мы это и делаем Владимир Путин президент России

По словам главы государства, санитарная зона поможет обезопасить территорию России от обстрелов со стороны ВСУ. Он также заявил, что пока у Москвы нет планов брать под контроль город Харьков.

Кроме того, Путин предупредил, что попытки выдавить ВС РФ из Харьковской области приведут к потерям для Киева. Он отметил, что к этому Украину подталкивают, в первую очередь, американцы и европейцы. Российский лидер указал, что требование сделать это «любой ценой» в отрыве от реалий «будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам».