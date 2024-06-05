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19:56, 5 июня 2024Бывший СССР

Военный эксперт назвал задачи западных инструкторов на Украине

Военный эксперт Дандыкин: инструкторы учат ВСУ пользоваться западным оружием

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Иностранные инструкторы в зоне боевых действий помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) решать боевые задачи и учат пользоваться западным оружием, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Задачи зарубежных специалистов он назвал в разговоре с «Лентой.ру»

«Главные задачи — это помочь украинским командирам в решении задач, передаче боевого опыта. Во-вторых, оказать помощь в управлении западным оружием, прежде всего очень сложным — ракетные системы HIMARS, другие, которые поставляют. Это военные советники различных стран, и это касается не только военной составляющей, но и спецслужб — ЦРУ, МИ-6. (…) Это и обучение операторов беспилотников, они на различных курсах преподают, делятся опытом», — объяснил он.

Вполне может быть, что они не только в штабах сидят, но и на поле боя и, конечно, попадают под наши удары. Это общепринятая практика — посылать военных советников. Таковые были и у нас, в частности в Сирии. Поэтому если попали под удар — значит, судьба. (…) Они скрывают ранения и потери, но это так

Василий Дандыкинвоенный эксперт

4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на территории Украины в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь отмечал, что у иностранных инструкторов, которые готовят украинских военных, нет иммунитета от ударов Вооруженных сил России.

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