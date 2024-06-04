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14:45, 4 июня 2024Мир

Лавров назвал законной целью французских военнослужащих на Украине

Лавров: французские военнослужащие на Украине представляют законную цель для РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России. Его слова передает ТАСС.

Лавров рассказал, что у него есть основания полагать, что французские военные уже работают на Украине. «Кем бы они ни значились — военнослужащими Вооруженных сил Франции, или просто наемниками, — они представляют законную цель для наших вооруженных сил», — отметил глава МИД России.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для отправки их на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у иностранных инструкторов, которые занимаются подготовкой украинских военных, нет иммунитета от ударов Вооруженных сил России.

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      Лина Пивоварова
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