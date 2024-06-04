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12:21, 4 июня 2024Россия

Кремль высказался об ударах российских военных по иностранным инструкторам

Пресс-секретарь Песков: у иностранных инструкторов нет иммунитета от ударов ВС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У иностранных инструкторов нет иммунитета от ударов Вооруженных сил (ВС) России. Так о возможном появлении иностранных специалистов в зоне специальной военной операции высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как сообщалось ранее, в мае стало известно, что президент Франции намерен сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину.

По заявлению представителя Кремля, любые иностранные инструкторы могут стать целью ВС России. «Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов — неважно, они французские или не французские», — объявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Россия продолжает спецоперацию на Украине.

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      Марк Леонов
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