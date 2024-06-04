Песков рассказал о ходе спецоперации

Песков заявил, что СВО продолжается в соответствии с обозначенными целями

Специальная военная операция (СВО) продолжается в соответствии с обозначенными целями и задачами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим», — пояснил представитель Кремля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения спецоперации. Он считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле 2024 года. Политик также подчеркнул, что, если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.

В свою очередь, президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» порассуждал о завершении спецоперации. К нему обратилась семья из Донецка и заявила, что им было бы легче, если бы они знали, когда закончится спецоперация.

«Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле», — сказал президент.