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12:22, 4 июня 2024Россия

Песков рассказал о ходе спецоперации

Песков заявил, что СВО продолжается в соответствии с обозначенными целями

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) продолжается в соответствии с обозначенными целями и задачами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим», — пояснил представитель Кремля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения спецоперации. Он считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле 2024 года. Политик также подчеркнул, что, если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.

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В свою очередь, президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» порассуждал о завершении спецоперации. К нему обратилась семья из Донецка и заявила, что им было бы легче, если бы они знали, когда закончится спецоперация.

«Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле», — сказал президент.

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      Никита Абрамов
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